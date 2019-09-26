27 قتيلا من طالبان في غارات أمريكية بأفغانستان

الخميس 26 سبتمبر 2019

طالبان

كتب متابعات_الخليج 365

نفذت القوات الأمريكية غارات جوية في مدينة غزنة جنوب شرقي أفغانستان، ما أسفر عن مقتل 27 عنصرا على الأقل من حركة طالبان.



وشنّت القوات الأمريكية الغارات الجوية في مناطق ديه ياك وأندار وقراباغ ومنطقة أسفندي الواقعة على أطراف مدينة غزنة، بحسب وكالة خامة الأفغانية.

Advertisements

كان ترامب قد ألغى مفاوضات السلام مع طالبان، مطلع الشهر الجاري، بعد تبنيها هجوماً أودى بحياة 12 شخصاً بينهم جندي أمريكي.

وأكد ترامب أن واشنطن كثّفت ضرباتها ضد "أعدائها" في أفغانستان بدرجة غير مسبوقة منذ 10 سنوات.

وتكثف حركة "طالبان" من عملياتها وهجماتها المسلحة ضد الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد بهدف تحسين وضعها التفاوضي للتوصل إلى اتفاق سلام يمهد الطريق لمشاركة طالبان في الحكومة المقبلة.

وتفيد الأرقام التي أوردتها بعثة حلف شمال الأطلسي "الدعم الحازم" التي تقودها أمريكا في أفغانستان بأن الحكومة كانت تسيطر في الأشهر الأخيرة من عام 2018 على 226 منطقة من أصل 407 مناطق أو تؤثر فيها، أي ما يعادل 55,5% من البلاد.