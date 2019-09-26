شكرا لقرائتكم الكويت: على إيران احترام سيادة الدول وتخفيف التوتر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعا رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، إيران إلى احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها.

وقال في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك صباح الخميس، إنه على إيران "البدء في حوار مبني على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتخفيف حدة التوتر في الخليج والحفاظ على سلامة الملاحة البحرية"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)

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وفي ما يتعلق بالملف اليمني، أكد أن "استمرار الأزمة اليمنية يبقى علامة بارزة على واقع كيفية التعاطي مع قرارات ومخرجات مجلس الأمن ذات الصلة".

كما أعلن استعداد بلاده "لاستضافة الأشقاء اليمنيين لعقد جولة مشاورات أخرى في دولة الكويت تحت رعاية الأمم المتحدة".

أما في الشأن السوري، فقال رئيس الوزراء الكويتي، إن تطورات الأزمة السورية التي دخلت عامها التاسع تقف بكل ما تحمله من معاناة إنسانية على فقدان الإجماع الدولي وغياب الحوار بين أطراف الأزمة، مشيرا إلى أن ذلك "كان سبباً رئيسياً في إطالة هذا النزاع الدامي".