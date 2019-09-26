صحيفة هندية: أمريكا هي من تقف بصورة فعلية خلف الأزمات والحروب في مختلف دول العالم

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات



قالت “صحيفة فاينينشيال اكسبرس” الهندية إن المأساة التي خلفها تحالف العدوان في اليمن تعتبر “جريمة القرن وواحدة من أسوأ الكوارث في القرن الحادي والعشرين.”

وذكرت الصحيفة أن العدوان السعودي الاماراتي الامريكي على اليمن دخل عامه الخامس، سقط فيه الآلاف من القتلى وملايين الناس باتوا يكافحون من أجل البقاء.

وأشارت إلى أن التحالف من خلال حربه يهدف إلى جعل اليمن “دولة فاشلة والسماح “بالتدخل الإنساني الأجنبي” من قبل الجناة أنفسهم”.

وأضافت أن الحرب على اليمن بقيادة السعودية قد عززت تنظيم القاعدة الذي نشر مخالبه في المنطقة العربية.

وأشارت الصحيفة الهندية إلى أن الولايات المتحدة هي من تقف بصورة فعلية خلف الأزمات والحروب في مختلف دول العالم ومنها ما يحصل في اليمن.

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وأكدت أن اليمن “تجلس على بحيرة من النفط غير مستكشفة، وأهميتها الجيوسياسية تجعلها هدفًا للدول المهتمة المهيمنة على السيطرة على ممر باب المندب أو بوابة الدموع. بالمعنى الحقيقي، تربط خليج عدن بالبحر الأحمر، حيث يمر 15٪ من التجارة العالمية و 12٪ من تجارة النفط العالمية. وتتمثل خطة القوى الكبرى في بناء جسر بين جيبوتي وخليج عدن”.

ولفتت صحيفة “فاينينشيال اكسبرس” الى أن الإبادة الجماعية التي تقودها السعودية في اليمن يتم تنفيذها من قبل ولي عهد السعودية – محمد بن سلمان – بناء على طلب من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وتدعم الولايات المتحدة والغرب الحرب على اليمن من خلال تزويد التحالف بالقنابل المحظورة، فمنذ مارس 2015 تم بيع أسلحة بحوالي 20 مليار دولار .

وأضافت أنه وبعد أكثر من أربعة أعوام من الحرب على اليمن، فإن تكلفة الحرب توضح أنه من المستحيل على السعودية والإمارات مواصلة هذا الأمر حيث لا يمكنها أن تنتصر بعد ذلك.

على الرغم من القصف الجوي وعدد القتلى – معظمهم من المدنيين، فقد توصلوا إلى استنتاج مفاده أن الانسحاب في منتصف الطريق يتطلب الشجاعة، ولا يمكنهم تحمل حرب طويلة والاستخفاف بالقوة اليمنية. دور المملكة السعودية، حسب الصحيفة الهندية.