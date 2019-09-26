«هشام عبد الله» .. تفاصيل سقوطه في قبضة الأمن في «2018» وإنهيار زوجته .. أقاربه يتوعدونه

الموجز

"مش كل حاجة فلوس يا هشام" كانت هذه أول كلمات لسيدة مسنة من جيرانه فى منطقة فيصل، كما قال آخر يدعى "محمد رزق" : "هشام عبد الله خاين وعميل لقطر وتركيا ومكنش ليه دور فى السينما فيعمل ايه يدخل فى أى حاجة تجيبله قرش ولكن هو سلك الطريق الغلط ، الفلوس هي اللي غيرته" وفقاً لتقرير اليوم السابع الذي أذاعته قناة اكسترا نيوز الإخبارية .

وأضاف شخص آخر من جيرانه قائلا : "هشام بيتطاول على مصر وإن شاء الله مفيش حد بيشتم على مصر هنسيبه لا أنا ولا أي حد تانى".

ووصفت السابع في على صفحاتها الفنان الهارب هشام عبد الله لا يحظى بأى قبول فى تقديم البرامج وهو ما ظهر جلياً فى تعليقات المواطنين مع بداية تقديمه لبرنامج " ستوديو 25 " الذى يحاول تقديم الخدمة لقيادات الجماعة الإرهابية، وداعميهم في تركيا، من خلال تقديم "سيت كوم كوميدي، حيث خصص البرنامج لسب وشتم الشعب المصري"، مع توجيه سهام النقد السلبى للأوضاع المصرية سياسيا، واجتماعيا، واقتصاديا، إلا أن نتائج هجومه باءت بالفشل، بل أتت بأثر عكسي، بأن قدم خدمة للمصريين بعدما كشفت الإنجازات التي تحققها الحكومة على أرض الواقع زيف إدعاءاته.

تفاصيل سقوطه في قبضة الأمن في «2018» وإنهيار زوجته

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في العام الماضي ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بخبر إلقاء القبض على الفنان هشام عبدالله الذي يعيش بتركيا بعد أن سافر إليها هرباً من النظام الحاكم بمصر لمعارضته له ثم الإفراج عنه.

ونشرت زوجة عبد الله، الناشطة السياسية غادة نجيب، مقطع فيديو في حسابها عبر "تويتر" أثارت من خلاله بلبلة كبيرة، حيث ذكرت أن النظام الحاكم بالقاهرة وضع زوجها على قائمة الاٍرهاب باعتباره خطراً على الأمن القومي للضغط على تركيا لتسليمه إلى مصر. ليتم لاحقاً الإفصاح عن أن سبب إلقاء القبض عليه كان بسبب انتهاء جواز سفره وعدم حصوله على أوراق إقامة ولن يرحل فأفرج عنه بعد احتجازه أربعة أيام بحسب موقع النهار |لإخباري.

وبعد كشف اسمه من أجهزة الأمن التركية تبين أنه مطلوب من الإنتربول بسبب وضعه على قوائم الاٍرهاب في اكثر من دولة عربية.