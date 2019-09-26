غرق سفينة روسية في النرويج بعد محاولات لإطفاء الحريق الذي نشب فيها

ذهب جميع محاولات رجال الإنقاء ​النرويج​يين لإطفاء حريق نشب على سفينة صيد روسية سدى، حيث غرقت ​السفينة​ التي تدعى "بوختا نايزدنيك"بعد 22 ساعة من الكفاح مع حريق نشب على متنها في ميناء مدينة ترومسو بشمال النرويج.

وأشارت المعلومات الأولية عن أسباب اندلاع الحريق، لوكالة "​روسيا اليوم​" إلى أن السفينة، التي يبلغ طولها 64 مترا، كانت قد قصدت ​الميناء​ في النرويج لإجراء عمليات صيانة وخلال تنفيذ عمليات اللحام نشب حريق على متنها.

وأكدت وسائل إعلام أن أفراد الطاقم الذي يبلغ عددهم 29 شخصا بسلام، رغم أن التقارير الأولية لفتت إلى أنه تم إنقاد 25 شخصا من أصل 29.

وقام رجال الإبقاء كإجراء احترازي بإجلاء سكان المنازل المجاورة لرصيف الميناء في دائرة 300 مترا حتى لا يتسمموا من احتراق السفينة المتخصصة في صيد سمك الحدوق وسمك القد في شمال شرق المحيط الأطلسي.

