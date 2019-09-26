اشار الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" محمد باركيندو الى إن التحركات السريعة التي اتخذتها السعودية لاستئناف الإنتاج كانت شديدة الأهمية للحد من تقلبات أسعار النفط بعدما اضطربت سوق النفط العالمية في أعقاب الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين.
ولفت باركيندو خلال مؤتمر للطاقة في قازاخستان، الى أنه من غير المرجح عقد اجتماع استثنائي لأعضاء أوبك وبقية مصدري النفط نظرا لأن السعودية استعادت غالبية الإمدادات مضيفا أنهم "تجاوزوا" الحادث. وقال إن المنظمة ما زالت تركز على الحفاظ على استقرار أسعار النفط و"ستفعل كل ما يلزم لفصل النفط عن السياسة". واوضح إن أوبك تتوقع نموا قويا في الأمد الطويل للطلب على النفط وخاصة من الدول النامية.
وبالحديث عن المخاطر في المدى الأقصر، قال إن سوق النفط تركز على ما ستسفر عنه محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين. وأضاف أنه في المجمل وبينما تشير بيانات النمو الاقتصادي العالمي إلى تباطؤ فإن هذه البيانات غير "مقلقة" ولا تدل على وجود مؤشرات على الركود.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمين العام لمنظمة أوبك: رد الفعل السريع من السعودية كان أساسيا للحد من تقلبات أسعار النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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