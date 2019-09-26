ظريف يدعو لمواجهة نهج التفرد على الصعيد الدولي

اكد وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في "رابطة الحضارات القديمة" "ضرورة التعددية الثقافية ومواجهة نهج التفرد على الصعيد الدولي"، مشيراً إلى أن "الفكرة التي تقربنا بعضنا من بعض هي رسالة بسيطة جدا لكنها قوية في الوقت ذاته وهي أن "موضوع الحضارات القديمة" مهم وله علاقة ملحوظة مع عالم اليوم".

ولفت إلى أن "الحضارات القديمة تشير الى التعددية وفسيفساء المجتمعات البشرية والتي بحد ذاتها ترفض الهيمنة من قبل ثقافة وحضارة واحدة ، إذ إن نهج الاحادية وتصور التفوق الثقافي والحضاري امر يهدد امن وسلام جميع الشعوب"، مشيراً إلى "إننا بصفة ورثة جميع الحضارات القديمة يجب أن نفخر بان احترام المجتمعات البشرية له جذور عميقة في مجتمعاتنا".