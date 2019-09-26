رئيس أركان الجيش السوداني يبدأ زيارته الرسمية الى السعودية

أعلنت ​القوات المسلحة​ ​السوداني​ة أن "رئيس الأركان المشتركة المكلف الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، بدأ زيارة رسمية إلى ​المملكة العربية السعودية​ تستغرق عدة أيام. ووفقا لصحيفة "المشهد السوداني"، أشارت القوات المسلحة إلى ن رئيس الأركان المشتركة، سيشهد خلال الزيارة ختام فعاليات التمرين البحري المختلط (الموج الأحمر 2). وتشارك القوات البحرية السودانية في التدريب، إلى جانب قوات عدد من الدول المطلة على ​البحر الأحمر​.

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