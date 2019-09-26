وزير السياحة الايراني: وتيرة نمو السياحة في ايران ايجابية

أكد وزير السياحة في ​ايران​ علي اصغر مونسان ان "وتيرة نمو السياحة في ايران ايجابية، ما يشير الى اننا تجاوزنا الضغط الاميركي ​الاقصى​، وان البلاد تقترب من الاستقرار"، مشيراً إلى أن "التوتر يمثل دوما احد العناصر السلبية امام ​قطاع السياحة​ في المنطقة، فالاميركيين يواصلون اثارة التوتر، كما ان الحظر حد من رحلاتنا الجوية المباشرة ورغم الحظر فإننا حققنا في العام الماضي وتيرة متنامية في استقطاب السياح، حيث زار 4 ملايين سائح البلاد، ما يشير الى زيادة نسبتها 38 بالمئة مقارنة مع العام الذي سبقه".

وبيّن مونسان ان "الوزارة قامت بتخطيط جيد مستهدفة دول المنطقة لزيادة استقطاب السياح، مضياف ان وتيرة تنامي السياحة في البلاد ايجابية وتشير الى اننا قد تجاوزنا الضغط الاميركي الاقصى وان البلاد تقترب من الاستقرار، كما اننا نبذل جهودنا لزيادة حصة السياحة من ​اقتصاد​ البلاد".