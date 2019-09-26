لجنة المرأة صدقت إقتراح القانون المتعلق بمعاقبة جريمة التحرش الجنسي

صدقت ​لجنة المرأة والطفل​ إقتراح القانون المتعلق بمعاقبة جريمة ​التحرش الجنسي​ الذي تقدمت به رئيسة اللجنة النائب ​عناية عزالدين​، التي أشارت الى أن "هذا الإقتراح يأتي إنسجاما مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإلتزاما بكل الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها ​لبنان​، وتماشيا مع إلتزامنا بأهداف التنمية المستدامة".

وشدد على أن "التحرش الجنسي هو شكل من أشكال ​العنف​ خصوصا اذا كان في مكان العمل وطبعا تتشد العقوبة في ​حالات​ معينة نصت عليها المادة الرابعة من القانون"، مؤكدة أن "هذا الإقتراح أشبع درسا على مدى جلسات عديدة في اللجنة وخارجها مع الأخصائيين والمعنيين ومنهم وزراة ​العدل​ ومستشارين".