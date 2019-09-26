لجنة المرأة صدقت إقتراح القانون المتعلق بمعاقبة جريمة التحرش الجنسي

صدقت لجنة المرأة والطفل إقتراح القانون المتعلق بمعاقبة جريمة التحرش الجنسي الذي تقدمت به رئيسة اللجنة النائب عناية عزالدين، التي أشارت الى أن "هذا الإقتراح يأتي إنسجاما مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإلتزاما بكل الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها لبنان، وتماشيا مع إلتزامنا بأهداف التنمية المستدامة".
وشدد على أن "التحرش الجنسي هو شكل من أشكال العنف خصوصا اذا كان في مكان العمل وطبعا تتشد العقوبة في حالات معينة نصت عليها المادة الرابعة من القانون"، مؤكدة أن "هذا الإقتراح أشبع درسا على مدى جلسات عديدة في اللجنة وخارجها مع الأخصائيين والمعنيين ومنهم وزراة العدل ومستشارين".
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