لفت رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى "أنني أؤيد دعوة وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ نظيره القطري للإستثمار في ​لبنان​ لكن أخاف أن تستثمر قطر عندنا كما إستثمرت في ​ليبيا​ و​سوريا​ ومصر والصومال في دعم ​الإرهاب​ وتمويله".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: أخاف أن تستثمر قطر في لبنان كما إستثمرت في ليبيا وسوريا ومصر والصومال في دعم الإرهاب وتمويله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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