الحريري يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لدراسة الاصلاحات المالية والاقتصادية

ترأس رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ اجتماع اللجنة الوزارية التي شكلها ​مجلس الوزراء​ لدراسة الاصلاحات المالية والاقتصادية في ​السراي الحكومي​.

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