بستاني: لبنان يدخل على الخارطة النفطية ونسعى لحفر اول بئر في كانون الاول

لفتت وزيرة الطاقة ندى بستاني خلال منتدى بيروت الدولي للطاقة إلى أن "لبنان يدخل على الخارطة النفطية ونسعى لحفر اول بئر في كانون الاول"، مشيراً إلى "إننا نشجع على ربط لبنان مع الدول المجاورة الصديقة عبر توقيع اتفاقيات تلحظ البنى التحتية المشتركة والتعاون التقني وتبادل الخبرات، وقد وقّعنا اتفاقية مع مصر ونعمل على تحضير اتفاقية مع قبرص".
وأشارت إلى ان "الوزارة وهيئة البترول طبقا اعلى معايير الشفافية عبر نشر معايير تأهيل الشركات، دفاتر الشروط، العقود الموقعة مع الشركات العالمية".
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