يوسف سلامه: الخلاف والتلاسن بين الحريري ونواب الوطني الحر مسرحية لطالما اعتدنا على مثيلات لها

أكّد الوزير السابق ​يوسف سلامه​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الخلاف والتلاسن بين رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ونواب ​التيار الوطني الحر​ في جلسة ​مجلس النواب​ الأخيرة مسرحية لطالما اعتدنا على مثيلات لها يستثمرها دائما الفرقاء المتنازعون لشد العصب الطائفي والمذهبي عند اللبنانيين السذج، فيستفيدون منه شعبويا ليؤمنوا بقاءهم الأبدي في السلطة".

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