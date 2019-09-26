لقاء تشاوري في مركز اتحاد نقابات العمال بحث في خطة عمل لمواجهة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة

عقد اجتماع تشاوري شعبي نقابي، بدعوة من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في ​لبنان​ حيث أشار المجتعمون إلى أنه "تم البحث في خطة عمل لمواجهة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة وانعكاساتها السلبية على الطبقة العاملة والفقراء والاجراء واصحاب الدخل المحدود، وما يحمله مشروع موازنة العام 2020 واستمرارية في السياسات نفسها وزيادة فرض الضرائب على الفقراء".

وأشار المجتعمون إلى "تشكيل لجنة نقابية وتواصل مع اتحادات وهيئات في اطار تفعيل دور ​اللقاء التشاوري​ والتواصل مع اكبر عدد ممكن من الفئات المتضررة من السياسات المالية والاجتماعية وإلى عقد اجتماع عند السادسة من مساء يوم الاثنين في 7/10/2019، في مركز الاتحاد الوطني، لنقاش واقرار خطة المواجهة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة".