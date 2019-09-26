توقيف 120 مطلوباً وضبط 965 مخالفة سرعة زائدة أمس

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ توقيف 120 مطلوباً بتاريخ 2019/09/25، بجرائم مخدرات،- سلب، سرقة، ​اطلاق نار​. كما أعلنت ضبط 965 مخالفة سرعة زائدة بتاريخ 2019/09/25

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