سرقة سيارة في الخيام

أقدم مجهولون ليلة على ​سرقة سيارة​ من نوع جيب "هيونداي تاكسون لون ابيض" يحمل اللوحة رقم 127534/عائدة ل المدعوة (ز .ع.) في بلدة ​الخيام​، وقد تقدمت بشكوى في فصيلة درك الخيام وعلى الفور باشروا بالتحقيقات اللازمة.

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