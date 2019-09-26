توقيف رجل سوري في مسرح البترونية لحيازته على قنابل يدوية مخبأة في منزله

أوقفت دورية من مكتب ​أمن الدولة​ في ​البترون​ رجلًا من الجنسية السورية في بلدة مسرح البترونية، يدعى "ع. ر."، لحيازته على قنابل يدوية مخبأة في منزله، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة ومراقبة.

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