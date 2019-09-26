العديد من القتلى في انهيار منجم للذهب في تشاد

اسماء السيد - نجامينا: أعلن وزير الدفاع والأمن التشادي لوكالة فرانس برس الخميس أن العديد من الأشخاص قتلوا ليل الاثنين الثلاثاء في انهيار منجم عشوائي للذهب في شمال تشاد في منطقة تسيطر عليها عصابات ومنقبون عن الذهب بطريقة غير قانونية.
وقع الحادث في بلدة كوري بوغودي قرب الحدود مع ليبيا في محافظة تيبيستي الخاضعة لحال الطوارئ. وقال وزير الدفاع والأمن محمد أبالي صلاح في اتصال هاتفي مع فرانس برس إن "منجمًا انهار". أضاف "لا يمكنني أن أقول بشكل دقيق كم عدد القتلى، لكن العديد من الأشخاص يعملون في هذه المناجم، ومن المؤكد أن يكون عدد القتلى كبيرًا".
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