حريق كبير في مصنع كيميائي في مدينة روان الفرنسية









اسماء السيد - كان: تشهد مدينة روان في شمال غرب فرنسا صباح الخميس حريقًا كبيرًا في مصنع كيميائي، وصف بالخطير، بينما طلبت السلطات من سكان المنطقة البقاء في بيوتهم في إجراء احتياطي.

وأعلن رئيس إدارة منطقة النورماندي بيار أندريه دوران إنه تم إخلاء شريط عرضه 500 متر حول موقع مصنع لوبريزول، الذي ينتج مواد تشحيم، ويعتبر خطيرًا، موضحًا أنه لم تسجل أي إصابات.

بدوره أكد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير لإذاعة "أر تي إل" أنه "لا توجد عناصر تسمح بالاعتقاد أن هناك خطرًا مرتبطًا بالدخان" الناتج من الحريق المتواصل.

بدأ الحريق ليلًا في مصنع "لوبريزول" الذي ينتج بشكل أساسي مواد تشحيم بدون أن تسجل إصابات. صنّف المصنع بأنه "موقع شديد الخطورة" ما يعني أنه سيكون خاضعًا تحت رقابة خاص.

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أبلغت فرق الإغاثة نحو الساعة 00:40 ت غ بالحادث، وفق إدارة منطقة النورماندي، التي دعت سكان 12 بلدةً، بينها مدينة روان، إلى البقاء في بيوتهم.

قال وزير الداخلية "لا داعي للهلع، لكن يجب أن نلتزم الحذر الشديد". وأنشئت خلية أزمة في المنطقة وأطلقت صفارات الإنذار في بلدات عدة لتحذير السكان. وأوضح الوزير الفرنسي "من الضروري في هذه الحالات إبلاغ السكان فورًا... تفاديًا لأي هلع".

وستبقى المدارس المحيطة بالمكان مغلقة.

وأكد كاستانير أنه "لا يوجد أي عنصر يدفعني إلى الاعتقاد والقول إنه يجب إغلاق المنطقة"، مضيفًا "نقوم بكل التحليلات الضرورية في هذه الأثناء. لا داعي للقلق".

وأعلن أن تحقيقًا سيجري لكشف مصدر الحريق، الذي يتم "في الأثناء العمل على السيطرة عليه من قبل 150 عنصر إطفاء".

