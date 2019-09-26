أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والتعمير والإسكان عند 16.25 جنيه للشراء، و16.35 جنيه للبيع.
وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك الإسكندرية، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي عند 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع.
وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك قناة السويس، والبركة، وكريدي أجريكول، وأبو ظبي الإسلامي عند 16.27 جنيه للشراء و16.37 جنيه للبيع.
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