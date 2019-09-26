ضبط عاطلين لحيازتهما 52 لفافة هيروين في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

ألقت مباحث مركز شرطة فوه في كفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، القبض على عاطلين وبحيازتهما كميات من لفافات الهيروين المخدر.

وتلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بضبط "وليد.ح.إ"، 36 سنة، عاطل، ومسجل خطر، و"راشد.ع.ر"، 31 سنة، عاطل، له معلومات جنائية "مخدرات"، ويقيمان ببندر فوه، وبحيازتهما كميات من لفافات الهيروين المخدر، خلال ترويجها على عملائهما من مدمني المخدرات.

كانت معلومات وردت إلى الرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة فوه، مفادها اتجار المتهمين المذكورين في مخدر الهيروين، وتجهيزهما كميات منها عبارة عن لفافات لترويجها على عملائهما من مدمني المخدرات بنطاق مركز فوه.

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تشكلت حملة أمنية من مركز شرطة فوه، بإشراف اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية، والعقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، وتوجهت إلى عنوان المذكورين، عقب ثبوت صحة ما ورد من معلومات ضدهما بالتحريات.

بمداهمة مكان تواجد المتهمين جرى ضبطهما وبحيازتهما 52 لفافة من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار، ومبلغ مالي قدره 3600 جنيه من متحصلات البيع، وهاتفين محمول لتسهيل الاتصال على عملائهما من مروجي ومدمني المخدرات.

تحرر عن ذلك المحضر 8818 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة فوه، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.