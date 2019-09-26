محافظ الوادي الجديد يأمر بتخفيض سعر زي المعلمين الموحد بنسبة 20%

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، تخفيض سعر زي المعلمين الموحد بنسبة 20%، وذلك بواقع 10% تتحملها المحافظة و10% تتحملها نقابة المهن التعليمية، وذلك كدعم ومساهمة لنجاح تجربة الزي الموحد، التي تهدف إلى إعطاء شكل مميز للمعلمين يليق بمكانتهم، وإزالة الفوارق الاجتماعية بينهم.

وأشار الزملوط، إلى أن المحافظة أعلنت قبل بدء العام الدراسي تحملها المصروفات المدرسية للطلاب بالقرى النائية وتوفير الزي المدرسي لهم بالمجان، وكذلك الطلاب الأيتام بجميع مراكز المحافظة.

وكانت محافظة الوادي الجديد، بدأت تجربة الزي الموحد للمعملين العام الماضي، وجرى تغييره إلى "بدلة سوداء" للرجال و"تايير أسود" للمعلمات، مع بداية العام الدراسي الجديد 2019\2020 بعد فحص نتيجة استطلاع آراء المعلمين بالمحافظة على الشكل النهائي للزي الموحد.