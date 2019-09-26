غدا .. محمود عباس يلقي خطابا مهما امام الجمعية العامة للامم المتحدة للمطالبة بمؤتمر دولي لحل القضية...

قال مسؤولون فلسطينيون، الأربعاء، بأن الرئيس محمود عباس سيلقي خطابا مهما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، يعلن فيه أنه سيدعو بعد عودته إلى انتخابات تشريعية ومؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد المجدلاني إن "عباس سيعلن أمام الجمعية العامة أنه بعد عودته لفلسطين سيدعو لانتخابات برلمانية، وسيحدد موعدها مع البدء بالتحضيرات".

وأضاف المجدلاني أن "عباس سيؤكد ضرورة انعقاد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية برعاية دولية وليس تحت رعاية أمريكية، كما سيطالب بضرورة أن تأخذ الأمم المتحدة قرارا بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني لحمايته من جرائم الاحتلال والاستيطان".

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وسبق أن دعا عباس إلى انتخابات تشريعية مرارا من دون أن يحصل أي منها منذ عام 2006 حين فازت حركة حماس بالانتخابات قبل اندلاع مواجهات مع حركة فتح وتسيطر على قطاع غزة في 2007.

ومن جانبه، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات الذي يرافق عباس إلى الأمم المتحدة في حديث إلى الإذاعة الفلسطينية، الأربعاء، أن "عباس يعمل وفق خطة استراتيجية في لقاءاته مع قادة العالم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك".

وقال عريقات إن "عباس التقى الثلاثاء رئيسة وزراء السويد التي تترأس وكالة الأونروا بالشراكة مع الأردن بعد قطع التمويل الأمريكي، لضمان الحصول على تفويض للوكالة يستمر 3 سنوات وسد العجز في ميزانيتها".