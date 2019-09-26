جنوب أفريقيا.. إحراق رجل حتى الموت اغتصب فتاة معاقة ذهنيًا

ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن الشرطة عثرت في قرية موهوفويا في ليمبوبو، جنوب أفريقيا على رفات رجل محترق.
وأوضح العقيد موش نجوي، تفاصيل الحادث الذي تعرضت له تلك الفتاة، حيث كانت تسير مع مجموعة من النساء فهاجمهن ذلك الرجل فركضن وهربن تاركين الفتاة بمفردها فارتكب فعلته الشنيعة وقام باغتصابها.
بعدها تجمعت جماعات أهلية غير رسمية، وقبضوا على هذا الرجل بعد تتبعه من خلال أقوال النساء اللاتي شاهدن الحادث، واتهموه بجريمة اغتصاب الفتاة المريضة عقليًا ووضعوا الحطب حوله وأشعلوا النيران فيه حتى الموت.
فتحت الشرطة التحقيقات لمعرفة تلك الجماعات، ولكن دون جدوى وباءت محاولاتهم بالفشل في التوصل إلى المشتبه بهم الذين نفذوا عملية الإعدام لهذا المغتصب.
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