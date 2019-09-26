الامن المصري يلقي القبض على رئيس حزب الدستور .. الاسباب

ألقت أجهزة الأمن المصرية، يوم الأربعاء، القبض على الصحفي والناشط السياسي خالد داود، رئيس حزب الدستور الأسبق.

وقال خالد علي، المحامي والمرشح الرئاسي الأسبق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، إن قوات الأمن ألقت القبض على خالد داود وتم اقتياده إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه.

وجاء القبض على خالد داود، بعد ساعات من القبض على الدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية والمتحدث السابق باسم الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري الأسبق كذلك الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة لعلاقته بقناة ”الجزيرة“ والتواصل معها.

يذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على بعض النشطاء خلال الأيام الماضية بعد الدعوة لنزول مظاهرات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد انتشار فيديوهات تحريضية من الفنان ورجل الأعمال محمد علي المتواجد خارج البلاد.