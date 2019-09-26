مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء زلزال بإندونيسيا

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون؛ جراء الزلزال القوي الذي بلغت شدته 5.6 درجة على مقياس ريختر وضرب إندونيسيا اليوم الخميس.

ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن الزلزال تسبب في تدمير جسر ومستشفى، بالإضافة إلى بعض المباني الأخرى في منطقة "أمبون" بإقليم "مالوكو".

ووقع مركز الزلزال على بعد 33 كيلومترًا (5ر20 ميل) شمال شرق مدينة "أمبون" وعلى عمق 18 كيلومترًا (11 ميلًا)، وفقًا لمركز المسح الجيولوجي الأمريكي.

الخميس.ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن الزلزال تسبب في تدمير جسر ومستشفى، بالإضافة إلى بعض المباني الأخرى في منطقة "أمبون" بإقليم "مالوكو".ووقع مركز الزلزال على بعد 33 كيلومترًا (5ر20 ميل) شمال شرق مدينة "أمبون" وعلى عمق 18 كيلومترًا (11 ميلًا)، وفقًا لمركز المسح الجيولوجي الأمريكي.

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