أجرى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي محادثات مع شارل ميشيل رئيس الوزراء البلجيكي والرئيس المنتخب لمجلس الاتحاد الأوروبي، مطالبًا بالتعاون بشأن إزالة قيود الاستيراد على المنتجات الغذائية اليابانية، ودعم الجهود المبذولة لحل قضية اليابانيين الذيناختطفتهم كوريا الشمالية منذ عقود.
وقال آبي لميشيل إن الاتحاد الأوروبي شريك مهم يتقاسم القيم العالمية مع اليابان، معربًا عن رغبة طوكيو في العمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي لتنمية علاقاتهما الثنائية، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني.
ومن جانبه، أبدى ميشيل تفهمه وأعرب عن رغبته في العمل على تعزيز التعاون الثنائي.
جاءت هذه المحادثات على هامش جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك بالولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر اليابان تطلب تعاون الاتحاد الأوروبي في المجال التجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.