لافروف وجوتيريش يبحثان تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا

بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، التشكيل النهائي للجنة الدستورية في سوريا.

وقالت الأمم المتحدة في بيان، اليوم الخميس نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية : التقى الأمين العام للأمم المتحدة مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، وتم بحث إنشاء اللجنة الدستورية في سوريا، فضلًا عن آخر التطورات في عدد من الأزمات الإقليمية".

كان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعلن، يوم الإثنين الماضي، موافقة الحكومة السورية وهيئة التفاوض على تشكيل اللجنة الدستورية، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة ستعقد أولى اجتماعاتها خلال الأسابيع المقبلة.

كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد أعلن أخيرًا ، أنه تم تحديد أعضاء اللجنة الدستورية السورية بشكل نهائي، وينبغي إطلاق أنشطتها على الفور.

أنطونيو جوتيريش مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، التشكيل النهائي للجنة الدستورية في سوريا.وقالت الأمم المتحدة في بيان، اليوم الخميس نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية : التقى الأمين العام للأمم المتحدة مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، وتم بحث إنشاء اللجنة الدستورية في سوريا، فضلًا عن آخر التطورات في عدد من الأزمات الإقليمية".كان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعلن، يوم الإثنين الماضي، موافقة الحكومة السورية وهيئة التفاوض على تشكيل اللجنة الدستورية، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة ستعقد أولى اجتماعاتها خلال الأسابيع المقبلة.كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد أعلن أخيرًا ، أنه تم تحديد أعضاء اللجنة الدستورية السورية بشكل نهائي، وينبغي إطلاق أنشطتها على الفور.

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