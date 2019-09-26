أبو مازن ووزير الخارجية الروسي يبحثان تطورات القضية الفلسطينية

اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد حاليا في (نيويورك).

وذكرت قناة (روسيا اليوم)، أن الرئيس الفلسطيني أشاد - خلال الاجتماع - بمواقف روسيا الداعمة

لحقوق الفلسطينيين المشروعة، مؤكدًا أهمية دور روسيا الكبير في إرساء قواعد السلام في المنطقة العربية والعالم أجمع.كما أطلع "أبو مازن"، لافروف على آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ظل تعقيدات العملية السياسية، والأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال وممارساته العدوانية بحق أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وخطورة الوضع عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت.ونقلت (القناة) عن لافروف قوله "أنا مسرور جدا لتوفر الفرصة للقائكم هنا والنظر إلى ما يمكننا القيام به حيال هذا الوضع المعقد الذي يحيط بالعلاقات الفلسطينية ـ الإسرائيلية".