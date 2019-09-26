البيت الأبيض: ترامب يقيد دخول المسئولين الإيرانيين أمريكا

أعلن البيت الأبيض الأمريكي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منح وزارة الخارجية سلطة منع مسئولين إيرانيين كبار وأفراد أسرهم من دخول الولايات المتحدة سواء باعتبارهم مهاجرين أو غير مهاجرين.
وقال ترامب - وفقًا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس - "إن إيران تدعم الإرهاب، وتحتجز مواطنين أمريكيين بشكل
وأوضحت القناة، أن الرئيس ترامب منح وزير الخارجية أو من ينوب عنه السلطة لتحديد الأشخاص الذين ينطبق عليهم هذا القرار، بالتشاور مع وزير الأمن الداخلي.. مشيرة إلى أن التوتر زاد بين الولايات المتحدة وإيران - منذ العام الماضي - حين قرر ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية عام 2015 وإعادة فرض عقوبات تسببت في عرقلة الاقتصاد الإيراني.
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