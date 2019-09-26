كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تتواصل مع طهران لتأمين إطلاق سراح سجناء أمريكيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها تتواصل مع مسؤولين إيرانيين لمناقشة مصير رعايا أمريكيين محتجزين في الجمهورية الإسلامية في وقت يتصاعد فيه التوتر بين البلدين الخصمين.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "لقد عرضنا، مثلما عرض الرئيس (دونالد ترامب) الاجتماع بالإيرانيين (بشأن القضية). بعثنا رسالة في وقت سابق هذا العام".

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة بذلت جهوداً جديدة لتأمين إطلاق سراح السجناء قبل اجتماع زعماء العالم ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، قال المسؤول "إنهم يعرفون أين نحن". وأضاف المسؤول أن جهود واشنطن لم تنقطع.

وقال المسؤول في إشارة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية "نحتاج إلى رؤية بادرة حسن نية...نحن ننتظر منهم أن يعيدوا بعض رهائننا الذين كان يجب أن يخرجوا بموجب اتفاقية العمل الشاملة المشتركة".

وسحب ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو 2018.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين إيرانيين للتعليق على تصريحات المسؤول.

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أعلنت السلطات الإيرانية، استعدادها لتقديم تطمينات وقبول تغييرات بسيطة على الاتفاق النووي، إن عادت واشنطن للاتفاق ورفعت العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

إدخال تغييرات محدودة على الاتفاق النووي

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أعلن بدوره الثلاثاء، أنه مستعد لمناقشة إدخال تغييرات أو إضافات أو تعديلات محدودة على الاتفاق الذي أبرمته إيران مع الدول الست الكبرى عام 2015 إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن طهران. وأضاف روحاني لوسائل إعلام في نيويورك: "سأكون مستعدا لبحث إدخال تغييرات أو إضافات أو تعديلات محدودة على الاتفاق النووي حال رفع العقوبات".

تشديد العقوبات

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كان أكد الثلاثاء أن موقف الولايات المتحدة ثابت وقوي في ملف الأزمة مع إيران، مشددا على ضرورة منع إيران من الحصول على سلاح نووي، ومتوعداً إياها بتشديد العقوبات إذا لم تغير سلوكها. وقال ترمب: "فرضنا عقوبات مالية على إيران مؤخراً لأنها هاجمت منشآت نفطية في السعودية.. فرضنا عقوبات كبيرة على المصرف المركزي الإيراني بعد هجوم أرامكو الأخير.. وسنواصل فرض العقوبات على إيران بسبب سلوكها في المنطقة".

واستطرد قائلاً: النظام الإيراني يرفع شعارات تدعو إلى تدمير أميركا.. وحان الوقت لكي يخطو قادة إيران خطوة إلى الأمام.

كما شدد على أن العقوبات على إيران لن ترفع، بل "سيتم تشديدها مادامت تواصل سلوكها العدواني".



