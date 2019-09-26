كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اندلاع حريق في مصنع للمواد الكيميائية في مدينة روان الفرنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلع حريق في مصنع لشركة لوبريزول للكيماويات في مدينة روان الساحلية في شمال فرنسا، حسبما أعلنت مقاطعة سين-ماريتايم، اليوم الخميس.

وكتبت المقاطعة على موقع "تويتر": "الحريق مستمر في منشأة لوبريزول في مدينة روان، وخدمة الإنقاذ في الموقع".

ووفقًا لصحيفة "الباريسية"، هرع نحو 130 من رجال الإطفاء إلى الموقع لإخماد الحريق.

يونتمي المصنع، الذي اندلع فيه الحريق، إلى فئة سيفيزو، مما يعني أنه يخضع لإشراف السلطات الخاصة بسبب وجود مواد كيميائية يحتمل أن تكون خطرة.

في الوقت الحالي، لا توجد معلومات رسمية حول الإصابات.

وينتج مصنع لوبريزول مواد كيميائية لأسواق النقل والصناعة والاستهلاك.

جدير بالذكر، أن كارثة سيفيزو كانت حادثًا صناعيًا وقع حوالي 12:37 ظهرًا في 10 يوليو 1976، في مصنع صغير للكيماويات يقع 15 كم شمال ميلانو في إقليم لومبارديا في إيطاليا.

وأسفر ذلك عن أكبر تعرض معروف لـ 8،7،3،2- تتراكلوروديبنز-ب-ديوكسين (تي.سي.دي.دي) في المنطاق السكنية مما أدى إلى العديد من الدراسات العلمية وتوحيد أنظمة السلامة الصناعية.

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وتعرف لوائح الاتحاد الأوروبي للسلامة الصناعية توجيهات سيفيزو 2.

وفي سياق منفصل، اندلع حريق خطير في مساحة سطح مبنى كاتدرائية نوتردام دو باري في باريس، فرنسا في 15 أبريل 2019 الساعة 18:50 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي.

واجتاحت النيران الجزء العلوي من الكاتدرائية بما في ذلك برجي الجرس والمستدقة المركزية التي انهارت.

ووصفت عمدة باريس، آن هيدالغو، الحادث، بأنه حريق "رهيب". ولقد أخليت جزيرة المدينة التي تقع بها الكاتدرائية. ووعد الرئيس إيمانويل ماكرون بإعادة بناء الكاتدرائية.

وبدأ الحريق من وسط سقف الكاتدرائية متجهًا إلى قاعدتها، وانهار كل من البرج وسقف الكاتدرائية المكونان أساسا من الخشب، وألحقت النيران أضرارًا بالغة بمحتوى الكاتدرائية، خاصة منطقة الجدران العليا ونوافذ الكنيسة، كما أتت النيران على العديد من الأعمال الفنية.

وساعد وجود تحصين حجري في المنطقة أسفل السقف في التقليل من انتشار النيران إلى باطن الكاتدرائية، مما ساهم بإنقاذ باقي المبنى وتقليل التلف.

في غضون ساعات، فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقًا حول الحريق، بقيادة المديرية الجهوية للشرطة القضائية لباريس. لم يعرف سبب الحريق على الفور، لكن تم التعامل معه على أنه عرضي.

وشكك التحقيق بشدة في حالة "التدمير العرضي بالنار"، لكنه لم يستبعد أي شيء، قائلًا إنه من السابق لأوانه معرفة سبب الحريق.

وذكر المحققين، أن حدوث تماس كهربائي على الأرجح هو السبب لإشعال شرارة النار في حريق كاتدرائية نوتردام.