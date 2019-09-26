زلزال قوي يهز شرق إندونيسيا

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تسبب زلزال قوي اليوم الخميس في مقتل شخص وإلحاق أضرار بمستشفى وجامعة وجسر في إحدى جزر إندونيسيا الأقل كثافة سكانية.

انهارت اجزاء من مبنى جامعة اسلامية في امبون عاصمة مقاطعة مالوكو. وصرح مسؤول الكوارث المحلي ألبرت سيمايلا لوكالة أسوشيتيد برس انه قتلت معلمة عندما سقطت عليها أجزاء من المبنى.

وقال سيمايلا، إنه أصيب مستشفى رئيسي في المدينة بأضرار وتم نقل المرضى إلى خيام في الهواء الطلق في ساحة المستشفى.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الامريكية ان الزلزال الذي بلغت قوته 6.5 درجة كان مركزه على بعد 37 كيلومترا شمال شرقي امبون على عمق 29 كيلومترا.

وقال رحمت تريونو، رئيس مركز الزلازل والتسونامي في إندونيسيا، إن الزلزال الداخلي ليس لديه القدرة على التسبب في حدوث تسونامي، لكن اخبر الشهود المحطات التلفزيونية بأن الناس على طول المناطق الساحلية يركضون إلى أرض مرتفعة خوفًا من احتمال وقوع أحدهم.

وقال سيمايلا إن العديد من الناس توجهوا إلى المناطق المرتفعة بواسطة الدراجات النارية والسيارات، مما تسبب في ازدحام المرور في أمبون.

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واوضح موسى، أحد سكان أمبون، "كان الزلزال قويًا للغاية، مما تسبب في تدفقنا إلى الشوارع" مضيفا إنه لم تقع أضرار أو إصابات في الحي الذي يقيم فيه، لكنه قال إن الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي تحدثوا عن الأضرار التي لحقت بأماكن أخرى في المدينة.

وقالت الوكالة الوطنية لتخفيف الكوارث إن السلطات لا تزال تجمع معلومات عن الأضرار والإصابات في العديد من المناطق المتضررة. وقالت إن الزلزال تسبب في تشققات في جسر رئيسي في أمبون، وأظهرت الصور التي نشرتها الوكالة أضرارًا طفيفة في جامعة باتيمورا في المدينة. كما تضرر منزلان ومكتب حكومي محلي.

مالوكو هي واحدة من المقاطعات الأقل سكانا في إندونيسيا، يبلغ عدد سكانها حوالي 1.7 مليون نسمة. إندونيسيا، التي يقطنها أكثر من 260 مليون شخص، معرضة للزلازل والانفجارات البركانية بسبب موقعها على طول "حلقة النار" حول المحيط الهادئ.

تسبب زلزال قوي في المحيط الهندي وتسونامي في عام 2004 في مقتل 230 ألف شخص في أكثر من عشر دول، معظمهم في إندونيسيا.

