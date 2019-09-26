كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الهندي يوقف حركة المرور الليلية في منشآته بسبب تهديد مزعوم من مسلحين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وكالات الاستخبارات الهندية، إنذارًا لجميع القواعد العسكرية في البلاد والمؤسسات الرئيسية الأخرى حول الهجمات الانتحارية المحتملة من قبل المسلحين المدربين الذين ينتمون إلى جماعة الإرهاب المسماة "جيش محمد".

حفظًا لإدراك التهديد، قام الجيش الهندي بوقف جميع الطرق في قاعدته في جنوب سكوندرابد لحركة المرور الليلية للمدنيين. وتوجد العديد من منشآت الجيش، بما في ذلك تشكيل رئيسي مسؤول عن توفير الدعم المادي واللوجستي للجيش أثناء الحرب والسلام، في سيكوندراباد.

ونقلت وسائل الإعلام الهندية عن مصادر استخبارية قولها، يوم أمس الأربعاء، أن جماعة جيش محمد الإرهابية التي تتخذ من باكستان مقرًا لها تخطط لشن هجمات ضد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ومستشار الأمن القومي أجيت دوفال.

وحذرت وكالات الاستخبارات الهندية الآن من أن لديها معلومات تفيد بأن جيش محمد المتمركز في باكستان يخطط لاستهداف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ومستشار الأمن القومي أجيت دوفال، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا".

"جيش محمد"، هي منظمة إرهابية موصفة من قبل الأمم المتحدة، ودافعها الأساسي هو فصل كشمير عن الهند واندماجها مع باكستان. ومنذ نشأتها في العام 2000، نفذت الجماعة عدة من الهجمات في كشمير، بما في ذلك الهجوم الانتحاري على القوات الهندية في بولواما في 14 فبراير والذي أسفر عن مقتل 40 جنديًا.

ونقلت صحيفة "التايمز" الهندية عن مصادر استخباراتية زعمها أن "جيش محمد" تُعد فرقة لاستهداف "مودي" و"دوفال" للانتقام من تجريد كشمير من وضعها الخاص.

وذكرت وكالة أنباء آسيا الدولية ANI، نقلًا عن وكالات الاستخبارات، أن وحدة من جيش محمد مكونة من 8 إلى 10 إرهابيين قد تحاول تنفيذ هجوم انتحاري على قواعد سلاح الجو في جامو وكشمير وحولها.

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قبل زيارة عمران خان للولايات المتحدة لحضور جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، حذر الإرهابيين من نشر العنف في كشمير، قائلة، إن السلطات الهندية كانت تنتظر "أي عذر" لقمع سكان كشمير.

ورفضت باكستان طلب الهند فتح مجالها الجوي أمام طائرة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، ليقوم بزيارة للولايات المتحدة.

وكان قائد الجيش الهندي، الجنرال بيبن راوات، قد كشف في وقت سابق من هذا الأسبوع أن "500 إرهابي على الأقل" ينتظرون عبور خط المراقبة، والحدود الفعلية مع باكستان، وتشير المصادر إلى أن أكثر من 50 إرهابيًا قد عبروا بالفعل إلى الجانب الهندي في الشهرين الماضيين.

في الأسابيع القليلة الماضية، اتهمت السلطات الهندية وضباط الجيش، باكستان، بإعادة تنشيط منصة الإطلاق في بالاكوت، ردًا على قرار نيودلهي إلغاء الوضع الخاص لجامو وكشمير في 5 أغسطس. كانت الطائرات المقاتلة الهندية قد قصفت معسكرًا مزعومًا لـ "جيش محمد" في 27 فبراير.

في يوم الأربعاء الماضي، حذر رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الإرهابيين، من نشر العنف في كشمير، قائلاً، إن السلطات الهندية تنتظر "أي حجة" لقمع سكان كشمير.

كانت كشمير في قلب التوترات بين الهند وباكستان، منذ أن حصلتا على الحرية من الحكم الاستعماري البريطاني في العام 1947. كلاهما يسيطران على جزء من كشمير، لكنهما يطالبان به بالكامل. كما خاضوا ثلاث حروب منذ ذلك الحين، بما في ذلك حربان على كشمير.

لقد تفاقمت العلاقات المتوترة بالفعل بين جيران جنوب آسيا في الأسبوع الأول من شهر أغسطس عندما ألغت نيودلهي وضع جامو وكشمير المتمتع بحكم شبه ذاتي.

وانتقدت باكستان، التي تدعي أنها صاحبة مصلحة في قضية كشمير، خطوة الهند، وخفضت العلاقات الدبلوماسية مع نيودلهي وعلقت التجارة والاتصالات مع جارتها.