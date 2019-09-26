قضية هاجر الريسوني.. درس صحافي إسباني

في الوقت الذي تمعن فيه صحافة التشهير المقربة من السلطة في نهش لحم شابة لا ذنب لها، إلا أنها قررت الاشتغال في جريدة اتخذت لنفسها خطا تحريريا مستقلا؛ قدمت صحيفة “إلباييس” الإسبانية درسا راقيا في أخلاق مهنة الصحافة بالاعتذار عند الخطأ وتصويبه.

الصحيفة الإسبانية كانت كتبت بعد اعتقال هاجر الريسوني قائلة: “هاجر الريسوني كانت عبرت أنها ضد الإجهاض والعلاقات الجنسية خارج الزواج”، وهي الجملة التي ترجمتها “أخبار اليوم” حينها كما هي، رغم علمنا أن هاجر لم تعبر في أي وقت من الأوقات عن موقف مثل هذا.

مرت الأيام وراجعت الصحيفة، التي يتابعها الكثير من المغاربة، واعتذرت من الزميلة هاجر ومن طاقم تحرير “أخبار اليوم” عن هذا الخطأ الذي قال محررها إنه غير مقصود. بل أكثر من ذلك، قامت الجريدة بتصويب الخطأ في النسخة الرقمية، وقالت إنها كانت تقصد عم هاجر، أحمد الريسوني. والمُطّلع على المقال المحين “Encarcelada una periodista en Marruecos acusada de abortar”، سيفهم من السياق أن الصحافي أراد كتابة: “أحمد الريسوني كان عبر أنه ضد الإجهاض والعلاقات الجنسية خارج الزواج”.