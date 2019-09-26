في مبادرة إنسانية..عشاء متكامل وحمام متنقل لفائدة أشخاص من دون مأوى في الدارالبيضاء – صور

في مبادرة فريدة من نوعها، أعلنت جمعية “جود”، المتخصصة في مساعدة الأشخاص من دون مأوى، عن حمام متنقل لفائدة أشخاص يعانون التشرد في الدرالبيضاء، فضلا عن استفادتهم من عشاء متكامل.

وفي هذا السياق، قالت هند العيدي، رئيسة جمعة “جود”، في حديثها مع “اليوم24″، إن “الأشخاص، الذي يعانون التشرد في شوارع الدارالبيضاء، كانوا يستحمون في الحمامات العمومية، إلا أن أصحابها اعترضوا على ذلك، بعدما أصبح الزبائن يتذمرون من ذلك، بسبب خوفهم من الإصابة بأمراض معدية.

لكن هذه المبادرة، بحسب هند العيدي، كان لها وقع إيجابي على المتشردين، خصوصا أن مظهرهم كان يتغير إلى الأفضل، بل بعضهم كان يود أن يزور عائلته، لأنه يبدو نظيفا، وأنيقا.

وأضافت المتحدثة ذاتها أنه، بعد اعتراض أصحاب الحمامات العمومية على الفكرة، قررت توفير شاحنة تزن 20 طنا تحمل قرابة 2000 لتر من المياه ومكونة من 4 حمامات، بالإضافة إلى مكان مخصص للحلاقة.

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وذكرت رئيسة جمعية “جود” أن مبادرة حمامات متنقلة لفائدة المتشردين، ستكون في تاريخ 12 دجنبر المقبل، بينما وجبات العشاء ستقدم لهم، خلال الأيام المقبلة، مبرزة أن “وجبة العشاء، التي تقدمها الجمعية ذاتها، تحتوي على لحم، وفواكه، وبسكويت”.