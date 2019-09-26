التجاري وفا بنك يحقق ناتجا صافيا بقيمة 2.9 مليار درهم

قال محمد الكتاني، الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك، إن الناتج الصافي البنكي حصة المجموعة، بلغ خلال النصف الأول من سنة 2019، ما مجموعه 2.9 مليار درهم، بارتفاع قدره 4.9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2018.

الكتاني الذي كان يتحدث خلال ندوة خصصت لتقديم حصيلة النصف الأول من السنة، أضاف أن النتيجة الصافية الموطدة للمجموعة سجلت بدورها، خلال الفترة نفسها، ارتفاعا بنسبة 1 بالمائة، ببلوغها 3.5 مليار درهم، مضيفا أن نتيجة الاستغلال زادت بنسبة 6.7 في المائة ببلوغها 5.4 مليار درهم.

وقال الرئيس المدير العام للمجموعة، إن الناتج الصافي البنكي (صافي مجموع الإيرادات البنكية) استقر في حدود 11.8 مليار درهم، ما يمثل زيادة قدرها 4.3 في المائة عن مستواها قبل سنة .

الكتاني تحدث أيضا عن التحسن المتواصل المتعلق بجودة الخدمات، وتسريع الشق المتعلق بالرقمنة لفائدة زبناء البنك، لافتا في هذا السياق إلى أن خمسة ملايين عملية أنجزت على المستوى الرقمي سنة 2019، مشيرا إلى أنه تم التركيز في هذا الجانب على مجال الإدماج المالي، وتوسيع الولوج للخدمات المالية لفائدة كل شرائح المجتمع .

وبشأن قروض المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، أوضح أنه تم منح 120 ألف قرض جديد خلال الخمس سنوات الماضية على المستوى الوطني. فضلا عن الاستمرار في افتتاح وكالات دار المقاول، التي توجه خدماتها للمقاولين الراغبين في الحصول على تمويل. وآخر الوكالات التي تم افتتاحها كان بالدار البيضاء خلال الأسبوع الماضي.

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من جهته، اعتبر إسماعيل الدويري، المدير العام المنتدب لقطب المالية والتكنولوجيا والعمليات، أن المجموعة تواصل سياستها المتعلقة بمواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمقاولات الصغيرة جدا، والأسر، بمختلف الدول التي يوجد بها حضور للمجموعة، وكذا النهوض بالمبادلات الدولية والاستثمارات بين البلدان الإفريقية، فضلا عن تعزيز ريادتها بشأن المقاولات الكبرى، وتمويل مشاريع البنيات التحتية .

للإشارة، كانت مجموعة التجاري وفابنك حققت نتائج جيدة في نهاية السنة المالية 2018. حيث ارتفع صافي دخلها المصرفي بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 22.4 مليار درهم. كما سجل صافي أرباح ارتفاعًا بنسبة 5.8 في المائة ليصل إلى 5.7 مليار درهم.

وارتفع هامش الفائدة (من 1 مليار إلى 13.9 مليار درهم) وهامش العمولات التي حققت ربحا يزيد على 300 مليون درهم من عام إلى آخر ، ليستقر في نهاية 2018 إلى 5 مليارات درهم.

وحققت المجموعة أداء جيدا على مستوى استقطاب الادخار، حيث ارتفع إجمالي الادخار بنسبة 4.6 في المائة ليصل إلى 459.9 مليار درهم.