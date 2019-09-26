بالصورة.. خامنئي وسليماني ونصر الله للمرة الأولى في 'زيارة سرية'

ونشرت الصورة، على غلاف العدد الأول من موقع قائد الثورة في إيران، للمرة الأولى.

ولم يوضح الموقع الرسمي، متى جرى هذا الاجتماع، مكتفيا بالإشارة إلى أنه انعقد منذ بعض الوقت في مقر خامنئي بطهران.