- 1/2
- 2/2
نشر مكتب المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، لأول مرة صورة من لقاء جمع المرشد بقائد "فيلق القدس"، قاسم سليماني، والأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.
ولم يوضح الموقع الرسمي، متى جرى هذا الاجتماع، مكتفيا بالإشارة إلى أنه انعقد منذ بعض الوقت في مقر خامنئي بطهران.
وأجرت المجلة حوارا خاصا في عددها مع حسن نصر الله، قالت إنه استمر خمس ساعات، شرح فيه طبيعة العلاقات التي تربطه بالمرشد الإيراني وتأثيره ودوره في مختلف الفترات، بما فيها الأوضاع الإقليمية الحساسة.
كما تنشر أول حوار مفصل مع قاسم سليماني منذ توليه قيادة فيلق القدس، بحسب وصف المجلة التي قالت إنه كشف خفايا وقضايا حرب الـ33 يوما بين إسرائيل وحزب الله في تموز 2006، وتأثيرها على الهندسة الجديدة للمنطقة، إضافة إلى ذكريات من قائد ميداني في الحرب من دون أن تكشف عن هويته.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. خامنئي وسليماني ونصر الله للمرة الأولى في 'زيارة سرية' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.