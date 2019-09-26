دولة عربية تمنحك فرصة قيادة الطائرات بأقل من 20 دولاراً! (فيديو)

يحلم كثيرون بالقيام بتجربة قيادة الطائرة، ولتحقيق هذا الحلم تمكّن صاحب مركز محاكاة قيادة الطائرات في مصر من جعل الأمر حقيقة وبملغ زهيد جداً وهو 300 جنيه مصري أي ما يعادل 18 دولاراً فقط.
وقام محرّر "أخبار اليوم" بمحاكاة في رحلة محاكاة جوية، انطلقت من العاصمة المصرية القاهرة إلى العاصمة الروسية موسكو.
ونقلت الصحيفة عن رجب، قوله: "في عصر التكنولوجيا.. لا مجال لكلمة مستحيل"، وفي عالم الطيران في الألفية الجديدة يمكن لأي شخص أن يقود طائرة.
ويقوم رجب بتعليم أصول قيادة الطائرات، عبر برنامج مخصّص لمحبي الطيران التخيلي أو التشبيهي، حيث يحاكي تجربة الطيران بالطائرة لتصبح في قلب تجربة شبيهة للواقعية تسيطر عليها التكنولوجيا.
وتعتمد التجربة على طائرة تجارية يتم قيادتها من مطار إلى آخر، بحيث تمر من عدة نقاط مراقبة على الطريق، لكن أصعب جزء منها، فيتمثل بطبيعة الحال في الهبوط.
ويضيف صاحب المركز: "نعلم أي راكب أساسيات أو أصول ومعالم التحليق والطيران، وكورس أخر للطيران وسط العواصف والأمطار بـ 300 جنيه فقط (18 دولار)، لتعيش حلم الطيران الذي تتمناه.. كل ذلك عبر جهاز محاكاة الطائرة".
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