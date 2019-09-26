دولة عربية تمنحك فرصة قيادة الطائرات بأقل من 20 دولاراً! (فيديو)

وذكر موقع "بوابة الأخبار" المصري أنّ مدحت رجب، صاحب المركز حوّل حلم الطيران إلى واقع ملموس في متناول الجميع بأبسط الإمكانيات، و300 جنيه مصري فقط (18 دولار) كفيلة لدخول عالم الطيران، والتواصل مع أبراج المراقبة في المطارات.وقام محرّر "أخبار اليوم" بمحاكاة في رحلة محاكاة جوية، انطلقت من العاصمة المصرية القاهرة إلى العاصمة الروسية موسكو.

ونقلت الصحيفة عن رجب، قوله: "في عصر التكنولوجيا.. لا مجال لكلمة مستحيل"، وفي عالم الطيران في الألفية الجديدة يمكن لأي شخص أن يقود طائرة.

ويقوم رجب بتعليم أصول قيادة الطائرات، عبر برنامج مخصّص لمحبي الطيران التخيلي أو التشبيهي، حيث يحاكي تجربة الطيران بالطائرة لتصبح في قلب تجربة شبيهة للواقعية تسيطر عليها التكنولوجيا.

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