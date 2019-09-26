الانواء تنشر حالة الطقس للايام المقبلة: غائم جزئي وانخفاض بدرجات الحرارة

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اعلنت هيئة الانواء الجوية، الخميس، عن حالة الطقس للايام المقبلة، فيما اشارت الى انه سيكون غائما جزئيا مع انخفاض قليل بدرجات الحرارة.
وجاء في تقرير الهيئة الذي اطلعت الخليج 365، عليه ان "طقس اليوم سيشهد في بعض المناطق ظهور بعض السحب المتفرقة"، مبينة ان "طقس يوم غد الجمعة سيشهد انخفاض قليل بدرجات الحرارة".
واضاف ان "الطقس يومي السبت والاحد سيشهد استقرار بدرجات الحرارة"، موضحا ان "طقس يوم الاثنين المقبل سيشهد ظهور سحب متفرقة في بعض الاماكن".
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