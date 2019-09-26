أحدث صيحات الطب... بيجامة ذكية لقياس اضطرابات النوم!

في التفاصيل، أنتج علماء وباحثون في جامعة "ماساتشوستس" الأميركية "بيجامة" مزودة بعدد من الأجهزة الإلكترونية التي تعمل طوال الليل على مراقبة حركة القلب ونبضاته، وكذلك متابعة التنفس بالنسبة للشخص الذي يرتديها، في الوقت الذي لا يشعر فيه الشخص بأي إزعاج من جراء ارتدائها.وقال الباحثون الذين تمكنوا من إنتاجها إنها "عبارة عن بيجامة عادية وتقليدية لكنها مزودة بتكنولوجيا تقوم بمراقبة الوضع الصحي لمرتديها"، وذلك بحسب ما نقلت جريدة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها اطلعت عليه "العربية.نت".

كذلك أكدت الصحيفة البريطانية أن البيجامة المبتكرة سوف يتم عرضها في مؤتمر طبي دولي يُعقد في لندن خلال الأيام القليلة المقبلة، أما التفاصيل الكاملة عن هذه البيجامة فسوف يتم نشرها لاحقاً من قبل الباحثين في دورية علمية متخصصة في التكنولوجيا القابلة للارتداء والأجهزة القابلة للتنقل.