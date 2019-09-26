- 1/3
- 2/3
- 3/3
شوهدت المُحامية البريطانية من أصولٍ لبنانية وزوجة الممثل العالمي جورج كلوني أمل علم الدين بينما كانت تتجوّل في شوارع ولاية نيويورك المُزدحمة.
وعلى الرّغم من درجات الحرارة المُرتفعة نسبيًا في خريف هذا العام على غير العادة، اعتمدت كلوني إطلالة خريفية كلاسيكية أنيقة للغاية، تألّفت من جاكيت بلون أخضر النيون وصل سعره إلى 2,690 دولارًا، نسقته مع تنورة مُطابقة بسعر 990 دولارًا، اختارتهما من علامة بيربري، لتصل تكلفة زيّ أمل إلى 3,700 دولار، من دون الحقيبة والكعب العالي.
وأكملت أمل إطلالتها بارتداء بلوزة لونها بيج أسفل الجاكيت، وانتعلت في قدميها حذاءً جلديًا لامعًا لونه بيج باهت، وحملت حقيبة سوداء.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة أمل كلوني الأخيرة فاقت الـ 3 آلاف دولار... شاهدي ماذا ارتدت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.