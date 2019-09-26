سياسي سوداني يؤكد محاولة قطر إحياء حزب البشير مجدداً

الخميس 26 سبتمبر 2019

البشير

كتب الخليج 365

أكد القيادي بحزب الأمة في السودان، فتحي حسن عثمان إنه لا يستبعد حصول "حزب المؤتمر الوطني" الذي كان يقوده الرئيس المخلوع عمر البشير على دعم من دول مثل قطر وتركيا ليعود إلى الساحة السياسية مجددا بعد أن أطاحت به ثورة شعبية في أبريل الماضي.

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وقال عثمان في مقابلة مع "العربية.نت" أن الأحزاب السياسية في البلاد ستتضامن في الأيام المقبلة لتحث مجلس السيادة والحكومة الانتقالية لحظر حزب المؤتمر الوطني.

كما أشار إلى أن قوى الثورة في السودان، وقعت في خطأ كبير بعدم حظرها لحزب المؤتمر الوطني المثير للقلاقل في المنطقة.