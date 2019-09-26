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ناشط حقوقي: اعرفت الجزيرة بفضيحتها بعد نشرها مقاطع فيديو مزيفة عن مصر

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الخميس 26 سبتمبر 2019

قناة الجزيرة

قناة الجزيرة

ناشط حقوقي: اعرفت الجزيرة بفضيحتها بعد نشرها مقاطع فيديو مزيفة عن مصر

كتب

متابعات_الخليج 365

أكد حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه جرى رصد دعم قناة الجزيرة القطرية للتنظيمات الإرهابية، منذ بداية نشاط تنظيم القاعدة الإرهابي، واللقاءات التلفزيونية التي أجراها مقدمي البرامج عبرها مع قادة هذا التنظيم وغيرهم من قادة العنف والإرهاب في العالم.

 

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وذكر ابو سعدة خلال تصريحات برنامج "الآن"، الذي يقدمه الإعلامي شادي شلش، عبر شاشة "EXTRA NEWS"، أن القناة القطرية تركز على قلقلة الأوضاع داخل البلدان العربية، مشيرًا إلى أن ذلك يعد دورا تخريبيا يخرج عن دور الإعلام المفترض تقديمه.

 

وتابع، أن القناة القطرية نشرت في الأسابيع الأخيرة، أفلامًا مزيفة عن مسيرات غير حقيقية، واعترفت أنها تلقت مقاطع فيديو غير حقيقية، اتضح فيها بعد أنها مقاطع قديمة لبعض مشجعي كرة القدم بعدما حوصرت إعلاميًا.

 

وأردف، أن قناة الجزيرة ترتكب جريمة في حق الشعوب العربية والدولة المصرية بتبني خطاب تنظيمات الإرهاب والعنف، لافتًا إلى أنها تستضيف قادة الإرهاب المدانين قضائيًا، حيث يقدمون "دروسًا" في الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان، في الوقت الذي تلوث فيه أيديهم بالدماء.

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