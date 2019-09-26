سلسة هجمات معلوماتية استهدفت "إيرباص" عن طريق متعاقدين معها

علمت وكالة "فرانس برس" من مصادر أمنية متعددة أن "​إيرباص​" استُهدفت في الأشهر الأخيرة بسلسلة هجمات معلوماتية أطلقت عبر المرور بشركات متعاقدة مع مجموعة الصناعات الجوية ويشتبه بأن ​الصين​ تدير هذه العمليات التجسسية الصناعية. وأوضح مصدران أمنيان أن أربعة هجمات كبيرة استهدفت مزودين للشركة خلال الأشهر الـ12 الماضية.

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