أردوغان: نثق في أن أميركا والصين ستتصرفان بمسؤولية في هذه المرحلة

أكّد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ "أننا نثق في أن أكبر اقتصادين ب​العالم​ أي ​الولايات المتحدة​ و​الصين​ سيتصرفان بمسؤولية في هذه المرحلة ونأمل أن يتم حل النزاعات في أسرع وقت ممكن".

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