أردوغان أمل في زيادة حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة

شدد الرئيس التركي، ​رجب طيب أردوغان​، على أهمية العلاقات الاقتصادية لبلاده مع ​الولايات المتحدة الأميركية​، معربًا عن أمله في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لمستويات تلبي تطلعات الشعبين.

وخلال حفل عشاء ​مؤتمر​ الاستثمار التركي العاشر الذي نظمه مجلس الأعمال التركي الأميركي بمدينة ​نيويورك​، لفت أردوغان إلى أن المستثمرين الأتراك والأميركيين بذلوا خلال الاجتماع جهودًا كبيرة من أجل تعزيز الأواصر الموجودة بين البلدين، مشيرا إلى استفادة ​واشنطن​ وأنقرة من هذه الجهود.

وأشار الرئيس التركي إلى أن "​العالم​ يمر بمرحلة حرجة تشهد في وقت واحد عدة تطورات من شأنها التأثير على ​تركيا​ بشكل مباشر"، موضحًا أن "سلسلة الأحداث التي تحطم معالم النظام العالمي، لتهم بشكل وثيق دنيا الأعمال، بنفس قدر الأجواء المسيطرة على العلاقات الدولية".