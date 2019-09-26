شدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أهمية العلاقات الاقتصادية لبلاده مع الولايات المتحدة الأميركية، معربًا عن أمله في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لمستويات تلبي تطلعات الشعبين.
وخلال حفل عشاء مؤتمر الاستثمار التركي العاشر الذي نظمه مجلس الأعمال التركي الأميركي بمدينة نيويورك، لفت أردوغان إلى أن المستثمرين الأتراك والأميركيين بذلوا خلال الاجتماع جهودًا كبيرة من أجل تعزيز الأواصر الموجودة بين البلدين، مشيرا إلى استفادة واشنطن وأنقرة من هذه الجهود.
وأشار الرئيس التركي إلى أن "العالم يمر بمرحلة حرجة تشهد في وقت واحد عدة تطورات من شأنها التأثير على تركيا بشكل مباشر"، موضحًا أن "سلسلة الأحداث التي تحطم معالم النظام العالمي، لتهم بشكل وثيق دنيا الأعمال، بنفس قدر الأجواء المسيطرة على العلاقات الدولية".
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان أمل في زيادة حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.