حريق هائل لمصنع مواد كيميائية في فرنسا ادى لاقفال المدارس وابقاء السكان بمنازلهم

تشهد مدينة روان بشمال غرب ​فرنسا​ حريقا كبيرا في مصنع كيميائي، وصف بالخطير بينما طلبت السلطات من سكان المنطقة البقاء في بيوتهم في إجراء احتياطي.

وأعلن رئيس إدارة منطقة النورماندي بيار أندريه دوران إنه تم إخلاء شريط عرضه 500 متر حول موقع مصنع لوبريزول الذي ينتج مواد تشحيم ويعتبر خطيرا، موضحا أنه لم تسجل أي إصابات.

وأضاف أن ​المدارس​ ستبقى مغلقة بينما تغطي "سحابة كبيرة من الدخان المنطقة" التي يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة.

ويقوم حوالي 130 رجل إطفاء حاليا بمحاولة السيطرة على الحريق في الموقع، فيما فرضت الشرطة طوقا أمنيا في محيط المصنع.