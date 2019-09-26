عقيص دعا الحكومة الى اتخاذ إجراءات للخروج من الأزمة الراهنة

أمل عضو كتلة "القوات" النائب ​جورج عقيص​ في الخروج قريبًا من الارباك المالي الحاصل المتصل ب​الدولار​ كي لا يؤثر ذلك على سعر الصرف الليرة.

وقال: " الأزمة المالية تتفاقم وهناك ارباك كبير بسعر صرف الليرة ونحن على أبواب فصل يستنزف الناس بقوتهم اليومي متمنيًا إعطاء اشارات جدية بأن ​لبنان​ قادر على الخروج من هذه الأزمة".

ودعا ​الحكومة​ الى اتخاذ إجراءات للخروج من الأزمة الراهنة باعتماد موازنة إصلاحية وبتغيير النهج المعتمد في إدارة ​الدولة​ والا وجب تغيير الحكّام، مذكّرًا بطرح رئيس ​حزب القوات اللبنانية​ ​سمير جعجع​ تشكيل حكومة اختصاصيين تستطيع التعامل مع ​الوضع الاقتصادي​ الراهن وتعيد الثقة للمواطن.