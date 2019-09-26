عقيص دعا الحكومة الى اتخاذ إجراءات للخروج من الأزمة الراهنة

أمل عضو كتلة "القوات" النائب جورج عقيص في الخروج قريبًا من الارباك المالي الحاصل المتصل بالدولار كي لا يؤثر ذلك على سعر الصرف الليرة.
وقال: " الأزمة المالية تتفاقم وهناك ارباك كبير بسعر صرف الليرة ونحن على أبواب فصل يستنزف الناس بقوتهم اليومي متمنيًا إعطاء اشارات جدية بأن لبنان قادر على الخروج من هذه الأزمة".
ودعا الحكومة الى اتخاذ إجراءات للخروج من الأزمة الراهنة باعتماد موازنة إصلاحية وبتغيير النهج المعتمد في إدارة الدولة والا وجب تغيير الحكّام، مذكّرًا بطرح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تشكيل حكومة اختصاصيين تستطيع التعامل مع الوضع الاقتصادي الراهن وتعيد الثقة للمواطن.
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